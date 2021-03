Rigenerazione urbana, Greco: «Finanziamenti anche per Comuni sotto i 15mila abitanti»

CARIATI «La questione della rigenerazione urbana è la grande sfida su cui si deve cimentare l’Italia intera per promuovere lo sviluppo ecosostenibile dei territori. L’investimento degli oltre 8,5 miliardi da parte del Governo è importante per i centri sopra i 15 mila abitanti, ma è salvifica per i piccoli e piccolissimi centri storici e borghi che compongono per la stragrande maggioranza il Belpaese e che rischiano oggi lo spopolamento e l’abbandono». È quanto dichiara il sindaco Filomena Greco esprimendo l’auspicio che Elisabetta Barbuto, la Deputata del M5S in Commissione Trasporti che nei giorni scorsi aveva promosso l’iniziativa invitando i sindaci a partecipare al bando, possa farsi portavoce dell’esigenza diffusa che la destinazione di questi fondi venga allargata ai comuni con meno di 15 mila abitanti. «Se c’è un target di riferimento per queste risorse – continua il Primo Cittadino – sono sicuramente i piccoli comuni, per i quali rigenerare significa contribuire a ripopolare ma anche mantenere in vita patrimoni culturali ed identitari, artistici e paesaggistici, assenti o presenti in minor misura nei centri più grandi, sviluppatisi successivamente ed in tempi più moderni». «Ciò vale a maggior ragione – sottolinea il Sindaco – per i centri dell’entroterra del Sud e della Calabria per i quali poter contare su queste risorse rappresenterebbe da una parte l’unica salvezza dall’emorragia e dalla fuga dai centri storici e dall’altra l’aggancio strategico con tutti i flussi dei nuovi turismi e dei nuovi viaggi-attori alla ricerca della qualità della vita già registrati prima della pandemia e pronti ad esplodere quando l’emergenza sarà terminata».