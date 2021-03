Cariati, tir si ribalta sulla statale 106: ferito il conducente

COSENZA È di un ferito non grave il bilancio di un incidente avvenuto a Cariati, nel Cosentino. In particolare un autoarticolato adibito al trasporto di rottami in ferro, per cause in corso di accertamento è finito fuori strada ribaltandosi lungo la statale 106 in direzione Crotone all’altezza della crocevia per Scala Coeli. A bordo dell’automezzo il solo conducente, che ferito in modo non grave, è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasferito presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone, distaccamento di Cirò Marina che ha provveduto a mettere in sicurezza l’automezzo e la zona in attesa dell’arrivo del soccorso stradale. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas per quanto di rispettiva competenza. A causa dell’incidente si sono registrati disagi per la circolazione. L’intervento si è protratto fino a tarda serata di martedì.