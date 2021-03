Impatto auto-moto nel Vibonese, motociclista in gravi condizioni elitrasportato a Catanzaro

VIBO VALENTIA Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio lungo una stradina nei pressi della ex Statale 522 in località Sant’Irene, nel territorio di Briatico. Secondo quanto è stato possibile apprendere, si è verificato un violento scontro tra una auto e una moto con in sella un uomo di 44 anni, residente a Parghelia. L’impatto ha scaraventato rovinosamente il centauro sull’asfalto. Immediati i soccorsi e fatti scattare verosimilmente dall’automobilista. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 dall’ospedale di Tropea, ma viste le condizioni in cui versava il motociclista, è stato richiesto l’immediato intervento dell’elisoccorso da Lamezia Terme. Il velivolo è atterrato poco distante il luogo dell’impatto e ha trasportato il 44enne presso il nosocomio di Catanzaro dove, secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe versare in condizioni gravi.