Vaccinazioni, l’indice regionale di YouTrend che inchioda la Calabria

LAMEZIA TERME Un indice che sintetizza, regione per regione e province autonome, l’andamento della somministrazione dei vaccini anti-covid nel nostro Paese. Ad elaborarlo è stato il team di YouTrend, specializzati nella elaborazione dei dati statistici.

Cinque parametri

In particolare, per comprendere quello che è l’andamento attuale, sono stati presi in esame cinque distinti parametri: la percentuale di dosi utilizzate sul totale delle dosi ricevute (peso: 10%); la percentuale di ospiti delle RSA vaccinati (peso: 10%); la percentuale di soggetti over 80 vaccinati (peso: 40%); la percentuale di soggetti nella fascia 70-79 anni vaccinati (peso: 20%) e l’accelerazione delle vaccinazioni rispetto alla settimana precedente (peso: 20%). Un indice vaccinale, relativo ai primi quattro parametri, dove il valore più vicino a 100 equivale al dato migliore di ogni singola regione. Per quanto riguarda il trend settimanale, invece, viene applicata una scala lineare dove 100 corrisponde a un raddoppio delle dosi somministrate (+100%), 50 equivale a una stabilità (+0%) e 0 corrisponde a un azzeramento delle dosi somministrate (-100%)

Il grafico

Calabria ultima

Secondo l’elaborazione di YouTrend, la Calabria (anche in questo caso) occupa l’ultimo posto in classifica. Al momento, infatti, solo il 48% degli “Over 80” ha ricevuto la prima dose di vaccino. Nella fascia “70-79” anni, invece, la prima dose l’ha ricevuta il 7%. Numeri più consistenti ma comunque inferiori rispetto a molte altre Regioni e superiore solo a Sicilia, Valle D’Aosta, Alto Adige, Puglia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, riguardano invece le due dosi vaccinali somministrate agli ospiti delle Rsa, pari al 77%. Il rapporto tra dosi di vaccino ricevute e quelle somministrate è invece al 76%, il dato più basso di Italia. Il trend della somministrazioni settimanali in Calabria, secondo YouTrend, fa registrare invece un +30% rispetto alla settimana scorsa.