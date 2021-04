Chat Palamara, cinque richieste di archiviazione. Fra queste anche la presidente del tribunale di Palmi

ROMA Sono in tutto cinque le richieste di archiviazione per i fascicoli aperti sulle chat dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara, su cui domani dovrà esprimersi il plenum del Csm. Riguardano non solo il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, e il procuratore di Milano, Francesco Greco. Ma anche la presidente del Tribunale di Palmi, Concettina Epifanio, e due ex consiglieri del Csm Valerio Fracassi e Nicola Clivio, entrambi eletti con Area, il gruppo dei magistrati progressisti.

Le richieste sono state presentate dalla Prima Commissione, competente sui trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale. Sono state approvate all’unanimità dai sei componenti, ad eccezione di quelle che riguardano Fracassi

e Clivio, passate a maggioranza, e sulle quali è possibile che domani ci sarà battaglia.