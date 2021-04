La gara al Granillo (Spirlì in tribuna) nel mirino della Procura Federale

REGGIO CALABRIA È finita sotto la lente della Procura Federale la partita Reggina-Vicenza. I giudici federali vogliono vederci chiaro su eventuali violazioni del Protocollo “gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”. Una gara che ha visto la presenza sugli spalti anche il presidente facente funzione Nino Spirlì e il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà. Oltre all’incontro al Granillo, la Procura accerterà eventuali violazioni della partita Avellino-Bari del girone C della Serie C disputata sempre nel week end scorso. L’inchiesta dovrà accertare se siano stati rispettati i numeri previsti dal Protocollo in relazione alle presenze in tribuna. Analogo procedimento era stato aperto per la partita, anche questo di Serie C, Pro Vercelli-Como del 14 marzo scorso.