Sanità malata, protesta a Roma: «In Calabria si muore» – FOTO

ROMA «In Calabria si muore» è il grido di protesta che comitati, associazioni e cittadini hanno portato davanti alla sede del Ministero della Salute a Roma. I manifestanti chiedono l’immediato intervento del governo davanti all’emergenza sanitaria che si perpetua ogni giorno sulla pelle dei calabresi. «C’è grave carenza di posti letto, 15 ospedali sono chiusi, solo nella provincia di Cosenza, e non dimentichiamo i malati che vengono lasciati per ore nelle ambulanze davanti alle tende pretriage – affermano i militanti durante il presidio – pretendiamo interventi strutturali per una sanità pubblica e di qualità, perché le cittadine e i cittadini calabresi ne hanno diritto».

Le richieste

Oltre alla riapertura delle strutture ospedaliere i manifestanti chiedono: l’annullamento del debito sanitario perché «la gestione commissariale non si sta rivelando competente nemmeno in questo momento di pandemia e servono risposte dall’alto che siano risolutive». «Servono nuove assunzioni a tempo indeterminato – dichiarano ancora a gran voce – perché non si può rimanere indifferenti davanti ai fatti gravi successi in questi giorni a Cosenza. L’emergenza non solo non è stata tamponata, ma è mal gestita e i calabresi hanno paura».