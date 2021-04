Il “caso” Cariati su L’altro Corriere Tv: caos vaccini ai 18enni e lo spiraglio sull’ospedale

CORIGLIANO ROSSANO Il “caso” Cariati continua a tenere banco, siano buone o “cattive” notizie. Le dichiarazioni rilasciate dal commissario alla sanità calabrese, Guido Longo, nel corso del Consiglio regionale di lunedì scorso (ne abbiamo raccontato qui), hanno aperto una breccia, infuso speranze e lasciato intendere che l’ospedale “Vincenzo Cosentino” potrà rientrare nella prossima programmazione 2022-24.

La città di Cariati, in questi giorni è stata poi investita dal caos venutosi a creare attorno alla vaccinazione di una sessantina di 18enni maturandi dell’Istituto di istruzione superiore locale. Una fascia d’età non avente diritto, per la quale la preside, secondo quanto dichiarato, ha avuto la «possibilità di sfruttare alcuni esuberi» del centro vaccinale di Cariati.

In tutta questa storia più di qualcosa stride, oltre ad aver sollevato il polverone delle polemiche per dei vaccini Pfizer – secondo alcuni in scadenza, secondo altri da inoculare a chi ne aveva più diritto – somministrati a oltre sessanta 18enni. Un operazione, per il consigliere comunale Leonardo Trento, programmata da tempo e sulla quale non vi sarebbe nulla di casuale.

Sarà lui uno dei quattro ospiti di Luca Latella nel corso del talk show prodotto dal Corriere della Calabria e l’Altro Corriere Tv che andrà in onda questa sera dalle 21,00.

Nel corso della trasmissioni si alterneranno anche il sindaco di Cariati, Filomena Greco, il direttore del Distretto sanitario Ionio, Antonello Graziano e Mimmo Formaro del movimento civico Le Lampare che da 150 giorni occupa simbolicamente il “Vincenzo Cosentino”.

I contributi

Due i contributi fondamentali. Le interviste alla dirigente scolastica Sara Giulia Aiello che racconterà come è stata organizzata la particolare campagna vaccinale per i 18enni ed una telefonata con la dottoressa che ha supervisionato alle operazioni di vaccinazione dei ragazzi, la quale lascerà intendere chiaramente come abbia eseguito solo quanto richiesto dal suo superiore e dove potrebbero risiedere le responsabilità di quanto accaduto, come riferirà anche il direttore del distretto sanitario.

L’appuntamento

L’appuntamento è per questa sera alle 21,00 su L’Altro Corriere Tv (canale 211), sulla pagina Facebook ed in streaming sul Corriere della Calabria.