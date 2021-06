Salvini torna in Calabria mentre la Lega ribolle

ROMA «Lavoro, salute, sicurezza, bellezza, strade e porti, giovani e innovazione, lotta alla ‘Ndrangheta paese per paese. Per costruire tutti insieme la Regione del futuro, domenica sarò finalmente nella splendida Calabria!». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini confermando quanto già anticipato nella puntata di giovedì di “Otto e Mezzo”. Salvini parteciperà all’ultima giornata degli Stati generali della Lega a Zambrone. E coglie l’occasione per accogliere una nuova adesione: «Benvenuto ad Alfio Pugliese, commissario della Camera di Commercio di Crotone: anche in Calabria la Lega cresce e vuole confermarsi forza di buon governo». Proprio oggi, però, la Lega Crotone registra l’addio dell’ex coordinatore provinciale Giancarlo Cerrelli, uno dei militanti della prima ora e un folto gruppo di esponenti calabresi del Carroccio ha inviato una lettera proprio a Salvini per chiedergli di azzerare tutte le cariche commissariali.