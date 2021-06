Vibo, alienazioni e valorizzazioni immobiliari. La Provincia mette all’asta alcuni beni immobili

VIBO VALENTIA La Provincia di Vibo Valentia ha emanato un avviso pubblico per la vendita all’asta di alcuni beni immobili ritenuti non indispensabili per l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente. Tale adempimento è stato redatto secondo quanto previsto dal vigente “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari – 2020/2022”, approvato dal Consiglio provinciale con la deliberazione numero 53 del 29 dicembre 2020.

L’asta

L’asta pubblica – che sarà presieduta dal segretario generale dell’ente, Mario Ientile – avrà luogo il 27 luglio 2021, a partire dalle ore 9:30, presso la sede dell’Amministrazione provinciale, sita a Vibo Valentia, in via Cesare Pavese. Nel bando, che è possibile scaricare integralmente, collegandosi al sito internet della Provincia di Vibo Valentia www.provincia.vibovalentia.it, entrando nell’Albo Pretorio Online, nell’apposita sezione “Bandi di gara – Esiti gare e appalti “, sono riportate, tra le altre cose, le “Modalità e i termini di presentazione del plico”, di seguito riportate: «Il plico (busta A) contenente la domanda di partecipazione, i documenti sopra indicati e la (busta B) con l’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere chiuso, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, contrassegnato con la seguente dicitura “Offerta per l’asta pubblica del giorno 27/07/2021 per la vendita dell’immobile di proprietà dell’Amministrazione provinciale lotto n. ___” oltre che riportare l’indicazione al mittente e il relativo indirizzo. Il plico dovrà pervenire alla PROVINCIA Dl VIBO VALENTIA – Via Cesare Pavese – 89900 Vibo Valentia, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 26/07/2021, precedente a quello fissato per l’asta. Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta; in ogni caso il limite massimo, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato, non assumendosi l’Amministrazione Provinciale alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio Protocollo della Provincia all’atto del ricevimento. Le offerte, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta. Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive». Tutte le informazioni e i documenti necessari saranno forniti dalla Struttura Gestionale “Beni e Patrimonio”, la cui responsabile e l’ingegnere Maria Giovanna Conocchiella, contattando l’Ufficio Patrimonio dell’ente (Telefono 0963/589217), il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 13. Eventuali sopralluoghi potranno essere effettuati fissando un appuntamento al seguente numero di cellulare: 3385079190.

I beni all’asta:

LOTTO N. 1: PARCO GIOCHI SITO IN POLIA Prezzo a base d’asta: € 30.000,00

LOTTO N. 2: IMMOBILE EX SCUOLA MATERNA MONTESORO – FILADELFIA Prezzo a base d’asta: € 46.786,00

LOTTO N. 3: IMMOBILE SITO IN TROPEA – PALAZZO TOCCO, LARGO MUNICIPIO, APPARTAMENTO 1° PIANO Prezzo a base d’asta: € 257.159,83

LOTTO N.4: EX FABBRICA DEL LEGNO – COMUNE DI SERRA SAN BRUNO Prezzo a base d’asta: € 405.000,00

LOTTO N. 5: IMMOBILE SITO IN FABRIZIA – EX SCUOLA RURALE, VIA BARCO Prezzo a base d’asta: € 360.000,00

LOTTO N. 6: IMMOBILE SITO IN MILETO, VIA ASTI, EX PALAZZO ROMEO (intero immobile escluso i SUB 3 e SUB 4) – Prezzo a base d’asta: € 405.414,48

LOTTO N. 6a: IMMOBILE SITO IN MILETO, VIA ASTI, EX PALAZZO ROMEO (SUB 3) Prezzo a base d’asta: € 15,187,26

LOTTO N. 6b: IMMOBILE SITO IN MILETO, VIA ASTI, EX PALAZZO ROMEO (SUB 4) Prezzo a base d’asta: € 31.294,96

LOTTO N. 6c: IMMOBILE SITO IN MILETO, VIA ASTI, EX PALAZZO ROMEO (SUB 5) Prezzo a base d’asta: € 59.138,27

LOTTO N. 6d: IMMOBILE SITO IN MILETO, VIA ASTI, EX PALAZZO ROMEO (SUB 6) Prezzo a base d’asta: € 58.684,37

LOTTO N. 6e: IMMOBILE SITO IN MILETO, VIA ASTI, EX PALAZZO ROMEO (SUB 7) Prezzo a base d’asta: € 60.316,03

LOTTO N. 6f: IMMOBILE SITO IN MILETO, VIA ASTI, EX PALAZZO ROMEO (SUB 8) Prezzo a base d’asta: € 54.991,52

LOTTO N. 6g: IMMOBILE SITO IN MILETO, VIA ASTI, EX PALAZZO ROMEO (SUB 9) Prezzo a base d’asta: € 62.041,93

LOTTO N. 6h: IMMOBILE SITO IN MILETO, VIA ASTI, EX PALAZZO ROMEO (SUB 10) Prezzo a base d’asta: € 55.121,20

LOTTO N. 6i: IMMOBILE SITO IN MILETO, VIA ASTI, EX PALAZZO ROMEO (SUB 11) Prezzo a base d’asta: € 55.121,20

LOTTO N.7: IMMOBILE SITO IN BRIATICO LOCALITÀ SOLARI Prezzo a base d’asta: € 120.000,00