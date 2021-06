Il Csm ha deciso: sarà Giulia Pantano il terzo procuratore aggiunto di Catanzaro

CATANZARO Il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato Giulia Pantano, 46 anni, nuovo procuratore aggiunto della Repubblica a Catanzaro. Il magistrato – che andrà ad affiancare gli aggiunti Vincenzo Capomolla e Giancarlo Novelli nella Procura guidata da Nicola Gratteri – è stata eletta a maggioranza con 16 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari. Giulia Pantano è stata dall’ottobre 2004 al settembre 2009 sostituto procuratore presso la Procura di Como; dal settembre 2009 al giugno 2013 sostituto procuratore presso la Procura di Palmi; dal giugno 2013 è sostituto procuratore presso la Procura di Reggio Calabria. Nella Procura distrettuale di Reggio il pm è stato applicato alla Dda e ha firmato numerose inchieste contro i clan del Reggino come Piromalli, Molè, Guerrisi, Giacobbe e De Maio-Brandimarte (operanti nel Comune di Gioia Tauro), Pesce (Rosarno), Gagliostro-Parrello (Palmi), Bellocco-Cimato e Pesce-Pantano (San Ferdinando), Chindano-Ferrentino e Lamari (Laureana di Borrello), Raso-Gullace-Albanese e Facchineri (Cittanova), Longo e Versace (Polistena), ZagariFazzalari-Sposato-Tallarida (Taurianova), Alvaro (Sinopoli e Santa Eufemia di Aspromonte), Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo e Ferraro-Raccosta (Oppido Mamertina), Zappia e HanomanMaio-Cianci (Castellace).

Preferita a candidati con maggiore anzianità

Il nome di Giulia Pantano è stato preferito dal Csm a quello di candidati con maggiore anzianità. I candidati per il ruolo di terzo procuratore aggiunto di Catanzaro – lasciato vacante da Vincenzo Luberto, trasferito a Potenza in qualità di giudice civile dalla sezione disciplinare del Csm in seguito ad indagini per corruzione sorte a suo carico – erano inizialmente 16. Hanno inizialmente presentato domanda i seguenti magistrati: Gerardo Dominijanni, Renato Martuscelli, Erminio Carmelo Amelio, Pietro Pollidori, Marisa Manzini, Anna Maria Lucchetta, Vincenzo D’onofrio, Nicola Serianni, Mario Dovinola, Antonio Bruno Tridico, Raffaela Sforza, Marco Colamonici, Santo Melidona, Rocco Cosentino, Giulia Pantano e Maria Luisa Miranda. In seguito Dominijanni, Amelio, Pollidori, Lucchetta, D’Onofrio e Serianni hanno revocato la domanda, e il dottor Martuscelli è uscito dall’ordine giudiziario.