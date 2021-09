Anas: «I lavori del 3° megalotto sulla SS106 avanzano come da programma»

CORIGLIANO ROSSANO Continua a far discutere l’osservazione mossa dall’Anac. Nei giorni scorsi l’Autorità Anticorruzione ha preso ad esempio i lavori del terzo megalotto della statale 106 come emblema del fallimento di un “sistema”: il contraente generale (ne abbiamo parlato qui).

In proposito, Anas specifica che «l’’articolo pubblicato sul sito dell’Anac prende in esame la figura del General Contractor introdotta nel 2001 dalla Legge Obiettivo e, in particolare, si riferisce al complesso iter di definizione delle tre fasi progettuali (Preliminare, Definitivo, Esecutivo) relative al III megalotto della 106 Jonica che, come noto, hanno avuto un percorso autorizzativo molto complesso e soprattutto lungo. Pertanto tutte le corrette osservazioni dell’Anac, si riferiscono alla fase antecedente all’avvio del cantiere».

«Ad oggi – chiosa la nota di Anas – i lavori per la realizzazione del III megalotto della 106 Jonica proseguono come da cronoprogramma».