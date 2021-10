San Lucido, scontro tra auto e moto: ferito grave trasportato in elisoccorso

SAN LUCIDO Altro incidente nel Cosentino questa mattina. Lungo la Statale al bivio per San Lucido, in direzione sud, Una moto ha impattato con una vettura. A causa dello scontro due persone sono rimaste ferite, il centauro, di 45 anni, è grave ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto sono prontamente intervenuti la polizia stradale, i carabinieri della Compagnia di Paola, un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso. Le cause dell’incidente sono in corso d’accertamento. Soltanto ieri sera un altro sinistro era avvenuto sulla Statale 107 all’altezza del campus universitario di Arcavacata. Anche in questo caso l’impatto è avvenuto tra una moto e un’auto, il motociclista di 29 anni ha riportato delle ferite ad un arto ma da quanto si apprende non è in pericolo di vita. Il giovane è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare in autoambulanza in urgenza all’ospedale “Annunziata”.