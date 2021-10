«Occorrono creare le condizioni per rimanere in Calabria»

Questo interessante articolo, apparso stamattina sul Corriere della Calabria , ci ricorda con una certa ruvidezza che la nostra resta una regione non attrattiva, la meno attrattiva del Paese.

Non che sia una sorpresa: noi calabresi conosciamo bene pregi e difetti della nostra terra, eppure non riusciamo a cambiare questo stato di cose, fermi in un immobilismo che sconcerta e fa paura. Assistiamo alla partenza quotidiana non solo dei più giovani, ma ormai anche di adulti che hanno perso ogni speranza di vivere bene qui e preferiscono reinventarsi da qualche altra parte.

Cresciamo i nostri figli con la consapevolezza che un giorno dovranno andare via e non sempre per scelta.

Ho visto la mia città perdere pezzi e pezzi di intelligenze, di energie, di competenze, di possibilità, aprire buchi generazionali anno dopo anno e rinunciare al futuro. Oltre 10mila persone in pochi anni hanno abbandonato Catanzaro.

Le cause? La mancanza di condizioni adatte allo sviluppo delle loro reali capacità, il livellamento verso il basso dei profili di competenza ricercati dalle aziende che hanno difficoltà a stare al passo con i tempi, l’assenza di una visione strategica di lungo respiro e di credibilità della classe politica.

Serve un cambiamento profondo, ma anche un intervento immediato e più semplice. Perché c’è anche chi è semplicemente stanco del dover vivere in affanno, in un luogo invaso dalle automobili, indifferente verso i deboli, ostile ai disabili, un luogo dove un semplice servizio diventa una corsa agli ostacoli.

Su questi temi le istituzioni, soprattutto quelle locali, non possono esimersi dall’autocritica e devono intervenire, oggi subito immediatamente, per costruire le condizioni che consentano ai catanzaresi di restare qui.

Disegnare la Catanzaro dei prossimi anni significa pensare al futuro senza tralasciare il presente, significa parlare con chi è rimasto e fare di tutto per creare una città normale dove si possa vivere liberamente e felicemente.

*docente Unical