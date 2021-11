Sanità, Occhiuto commissario «grande notizia per i calabresi» – LE REAZIONI

ROMA Dopo l’annuncio della nomina a Commissario per la sanità calabrese affidata al neo eletto presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sono già arrivate le prime reazioni dal mondo della politica.

Ferro (FdI): «Prima grande conquista del governatore»

«La nomina di Roberto Occhiuto quale nuovo commissario alla Sanità in Calabria è la prima grande conquista del nuovo governatore e del centrodestra. Abbiamo sempre indicato come priorità assoluta quella di restituire la gestione della sanità in Calabria a chi si assume davanti ai cittadini la responsabilità delle scelte. I commissari inviati da Roma che si sono avvicendati per oltre 10 anni non sono riusciti a risanare i conti della sanità, né a migliorare i livelli di assistenza, né a porre un freno all’emigrazione sanitaria, anzi la situazione è stata ulteriormente aggravata da un approccio burocratico e ragionieristico e dalla scarsa conoscenza delle realtà e delle dinamiche dei territori. Ora è necessario che venga messa a disposizione di Occhiuto una struttura all’altezza del compito di rivoluzionare la sanità regionale per garantire ai calabresi il diritto alla salute, e perché la Calabria non rappresenti più soltanto un bancomat per gli ospedali e le cliniche del Centro-Nord». Così il deputato Wanda Ferro, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia.

Magorno (Iv): «Un risultato straordinario»

«Poco fa il Consiglio dei Ministri ha nominato Roberto Occhiuto Commissario alla Sanità in Calabria. Si tratta di un risultato straordinario che restituisce la sanità ai calabresi. Buon lavoro al neo presidente che, sicuramente, lavorerà tanto per portare la nostra regione agli standard che merita». A dirlo è il senatore calabrese di Italia Viva, Ernesto Magorno.

Sapia (Ac): «Un fatto positivo»

Alle parole del senatore fanno eco quelle del deputato di “L’alternativa c’è”, Francesco Sapia: «La nomina di Roberto Occhiuto a commissario della Sanità calabrese è un fatto positivo, perché finalmente torna ad un eletto, ad un politico, la responsabilità di gestire il Piano di rientro dal disavanzo sanitario e di riorganizzare i servizi». «Auguro – aggiunge – buon lavoro ad Occhiuto, che spero di incontrare presto nella sua duplice veste di presidente della Regione e di commissario del governo. Nell’immediato, Occhiuto dovrà subito rinforzare il dipartimento regionale Tutela della salute, dedicarsi alle emergenze del 118 e alle gravi carenze di personale, ai bilanci e al potenziamento del management». «Credo che su questa giusta nomina — conclude Sapia — abbia anche inciso la mia continua, solitaria denuncia parlamentare degli errori e dei ritardi della struttura commissariale guidata dall’ex prefetto Guido Longo».

Graziano (Udc): «Ora è la politica che dovrà impegnarsi»

«Il presidente Roberto Occhiuto è finalmente il nuovo Commissario della Sanità in Calabria. Il Consiglio dei Ministri ed il premier Draghi hanno posto fine ad un decennio di gazzarra e disordini durante i quali si è prodotto un debito di quasi 2 miliardi di euro senza che noi cittadini avessimo ricevuto in cambio servizi efficienti». Queste, invece, le parole di Giuseppe Graziano, Consigliere regionale UDC Calabria. «Ora – ha detto – è la politica che dovrà impegnarsi, metterci la faccia in prima persona e dare conto ai cittadini. È questa la soluzione migliore, è questa la soluzione che ho sempre auspicato. E oggi ci sono tutte le condizioni per fare bene perché c’è una classe politica efficace ed efficiente che ha in Roberto Occhiuto una guida eccellente, capace di ribaltare le sorti della Calabria e del nostro servizio sanitario. Sono fiducioso e ottimista, così come lo sono le centinaia di migliaia di calabresi che in questo momento stanno apprendendo la notizia».

Torromino (Fi): «Bellissima notizia per calabresi»

«La nomina del presidente Roberto Occhiuto a commissario per la sanità in Calabria è una bellissima notizia per i calabresi, che dopo anni di immobilismo meritano una persona capace di affrontare questa difficile sfida e di mettere finalmente ordine nel caos di un settore tanto delicato quanto importante per la vita dei cittadini. In bocca al lupo Roberto, so quanto tenevi a questo traguardo e sono certo che saprai svolgerlo al meglio». Lo afferma in una nota Sergio Torromino, deputato calabrese di Forza Italia.

Tripodi (Fi): «Notizia che tutti aspettavamo»

«La nomina del presidente Occhiuto a Commissario per la sanità in Calabria era la notizia che tutti aspettavamo. Finalmente, dopo anni di mala gestione, la sanità viene restituita ai calabresi e al suo presidente, eletto dai cittadini. L’esperienza, le competenze e le capacità maturate in tutti questi anni, unite al grande amore che nutre per la sua terra, sono sicuramente una garanzia per affrontare questa sfida importante e difficile. Complimenti Roberto e auguri di buon lavoro». Lo afferma in una nota Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia.

Montuoro (FdI): «Il primo impegno mantenuto»

«La notizia della nomina del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, a commissario per la Sanità in Calabria è un segnale di concretezza verso la normalizzazione di un settore tanto delicato quanto penalizzato nell’ultimo decennio. Il presidente Occhiuto ha mantenuto il primo degli impegni assunti con i calabresi che meritano di vivere in una terra dove quello alla salute e alla cura è un diritto salvaguardato in un sistema efficiente, per tutti». È quanto afferma il consigliere regionale Antonio Montuoro (Fdi). «La Calabria ha bisogno di risposte: garantire i livelli essenziali di assistenza, accedere al pronto soccorso senza rischiare la vita per strada, poter svolgere esami di diagnostica senza liste d’attesa senza fine – dice ancora Montuoro -. Risposte che possono essere costruite con responsabilità e serietà da chi conosce il territorio e ogni giorno è a contatto con le istanze di chi lo vive, a partire dal presidente della Regione che ha ricevuto questo mandato dai suoi concittadini. Siamo pronti a lavorare per fare della Calabria una regione migliore e normale, per garantire ai calabresi servizi e l’assistenza che meritano e a cui hanno diritto».