Corigliano Rossano, auto in fiamme in pieno centro: è la 51ª nel 2021

CORIGLIANO ROSSANO Un’altra auto divorata dalle fiamme. È accaduto questa notte a Corigliano, in una traversa della centralissima via Nazionale dove era parcheggiata un’Alfa Romeo “Stelvio” arsa dal rogo. Nelle vicinanza non sarebbero stati rinvenuti strumenti che potrebbero far pensare al dolo. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto territoriale dei Corigliano Rossano. I vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni intervenuti a sedare le fiamme, sarebbero stati allertati intono all’una.

Questo ennesimo atto incendiario è il 51esimo del 2021. Salgono, dunque, a 117 i mezzi andati a fuoco in città negli ultimi due anni, in un’escalation di eventi che ha matrici diverse (ne avevamo parlato qui). (lu.la.)