San Giovanni in Fiore, domani la riapertura totale del tratto della Ss107 interrotto dalla frana

SAN GIOVANNI IN FIORE Questa mattina in Prefettura a Cosenza, il sindaco di San Giovanni in Fiore, ha partecipato al Tavolo istituzionale e tecnico dedicato alla frana lungo la strada statale 107 silana crotonese. «La buona notizia – scrive in un post su Facebook Rosaria Succurro sindaco di San Giovanni in Fiore – è che, grazie alla nostra insistenza e alla nostra collaborazione con Anas, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e tutti i soggetti coinvolti, da domani, giovedì 2 dicembre, la strada sarà aperta totalmente, cioè con l’utilizzo di entrambe le corsie per i due sensi di circolazione». «Consentitemi di esprimere soddisfazione – ha concluso – perché, ancora una volta, le nostre ragioni sono state ascoltate e sono stati “premiati” il nostro operato amministrativo e politico e quello dei tecnici, dirigenti e funzionari comunali, che ringrazio di cuore, impegnati al riguardo».