Volti nuovi alla Cittadella, prendono forma le strutture speciali del governatore e degli assessori – NOMI

CATANZARO Volti nuovi nei corridoi della Cittadella. Come da liturgia all’inizio di ogni legislatura, arrivano le nomine fiduciarie negli staff del presidente della Giunta regionale e degli assessori. Tra segretari, responsabili amministrativi, semplici componenti e autisti, prendono corpo in questi giorni le strutture speciali dei componenti del governo regionale. Naturalmente, non si sottrae alla regola nemmeno la nuova amministrazione di centrodestra targata Roberto Occhiuto, e così sul sito istituzionale della Regione ecco comparire i primi decreti di nomina firmati dal governatore. Ovviamente, tanto ceto politico, nelle neonate strutture speciali, con consistenti innesti di esponenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia (un po’ meno) e Lega (ancora un po’ meno), e non manca poi qualche vecchia conoscenza eredità della precedente legislatura. Anche qui, nulla di nuovo e di diverso sotto il tetto della Cittadella.

I nomi

Ecco comunque i primi nomi. Per quanto riguarda il presidente della Giunta regionale Occhiuto, oltre ai già noti Giovanni De Rose quale segretario particolare, Luciano Vigna capo di gabinetto e Fabrizio Augimeri portavoce, già anticipati dal Corriere della Calabria, faranno parte dell’Ufficio di gabinetto Ida Cozza e Luigina Sgrizzi (componenti) e della struttura speciale Massimo Pezzuto (responsabile amministrativo) e Domenico Costarella (componente). Nella struttura speciale della vicepresidente Giusy Princi (area Forza Italia) entrano Federico Lamberti Castronuovo segretario particolare, Giuseppe Perla responsabile amministrativo, Marco Galimi e Dario Esposito autisti al 50%. Ancora: saranno nella struttura speciale dell’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia) Maria Villani e Francesca Loredana Pastore (segretari particolari al 50%), Enrico De Caro (responsabile amministrativo), Daniele Stella (componente) e Roberto Scervino (autista). Con l’assessore all’Organizzazione Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia), Pietro Stanizzo (segretario particolare), Giuseppe Sacco e Cesare Traversa (responsabili amministrativi), Mirella Mungo (componente della struttura speciale) e Giovanni Battista Marrapodi e Ludovica Peta (autisti al 50%). Nella struttura speciale dell’assessore regionale alle Politiche sociali Tilde Minasi ci saranno Massimo Pascale (comando dal Consiglio regionale) quale segretario particolare, Eliana Antonietta Rugolo quale responsabile amministrativo Andrea Falzea quale autista. Nella struttura speciale dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo (Forza Italia) Pino Dell’Armi e Francesco Chiaravalle segretario particolare, Alfonso Falcone e Luigi Guaragna responsabile amministrativo, Giovanni Gentile componente e Giuseppe Azzolino autista. Infine, nella struttura speciale dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali Rosario Varì, di area forzista, Umberto Giardino segretario particolare, Francesco Pascale responsabile amministrativo, Gabriella Cefalà componente, Carmine Franzè e Raffaele Iorfida autisti. A occhio e croce, c’è ancora qualche altra casella da riempire.