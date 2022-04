Silenzio Pd sull’assunzione del marito di Succurro alla Provincia. L’affondo di Mazzuca

l’affondo

COSENZA «Ho atteso sino a tarda sera che i sub commissari o i consiglieri Provinciali del Partito Democratico si esprimessero riguardo la determina con la quale il neo Presidente dell’ente Provincia, Rosaria Succurro, ha nominato come suo consulente il marito. Non c’è una spiegazione etica o politica che possa giustificare tale scelta, eppure nessuno si esprime al riguardo». E’ lo sfogo, in un post su facbook, dell’esponente del Pd Giuseppe Mazzuca, intervenuto in merito all’assunzione a titolo gratuito di Marco Ambrogio alla Provincia di Cosenza guidata dalla moglie, Rosaria Succurro (ne abbiamo parlato qui). «Mi domando e vi domando – continua Mazzuca – c’è qualcosa sotto? C’è qualche accordo trasversale? Altrimenti non trovo spiegazioni a questo silenzio. Ho sempre condannato e continuerò a farlo questo modo di fare politica. Chiedo al segretario regionale del Pd, Nicola Irto, di intervenire e di prendere posizioni su questa assurda vicenda».