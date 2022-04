Amministrative ad Amantea, Suriano rompe gli indugi: sarà in campo

Comunali 2022

AMANTEA Sarà della corsa alla carica di sindaco anche Gianfranco Suriano. Come anticipato dal Corriere della Calabria, il sindacalista di Unisin (organizzazione sindacale del settore del Credito), con ruoli di responsabilità in diversi Gruppi Bancari e segretario responsabile della Calabria e Basilicata, capeggerà una propria lista per conquistare lo scranno più alto della città. Una discesa in campo che arriva dopo l’ufficializzazione delle candidature di Silvio Clemente, Enzo Pellegrino e Tommaso Signorelli.

A comunicare la decisione – con tanto di logo ed investitura – un post sui social. La lista si chiamerà “La Mia Città” e ha preso le prime mosse, come riporta il post «negli ultimi mesi del 2021, su proposta di un gruppo di persone impegnato da anni in politica e nel sociale» come sintesi di «quattro gruppi» che hanno «raggiungono una piena sintonia sui contenuti e sui metodi, superando, con altruismo, anche i limiti delle proprie appartenenze politiche». A guidare questa nuova realtà sarà appunto Gianfranco Suriano e a supporto dello schieramento anime importanti del Partito democratico che vedono come esponente di spicco l’ex consigliere regionale Graziano Di Natale, ma anche ex amministratori – rimasti in panchina da tempo – come Pasquale Ruggiero e protagonisti del mondo sociale come Fausto Perri. Sosterrà la corsa di Suriano anche il sindaco di San Pietro in Amantea Gioacchino Lorelli.

Con questa candidatura dunque salgono al momento a quattro i pretendenti alla carica di primo cittadino che potrebbero divenire cinque se anche Vincenzo Lazzaroli riuscirà nella sua impresa di raccogliere attorno al suo nominativo consenso. L’esponente dell’area del centrodestra, infatti, è da tempo impegnato a realizzare un proprio progetto politico e si è dichiarato disponibile a competere nella corsa per dare finalmente un’amministrazione “normale” ad Amantea ad oltre due anni dal secondo commissariamento della sua storia. (r.desanto@corrierecal.it)