Vibo, Mammoliti: «Per la sanità vibonese non bastano soluzioni effimere» – VIDEO

il sopralluogo

VIBO VALENTIA «Stiamo alzando l’attenzione sulla sanità vibonese che al momento è il punto più acuto della crisi della sanità calabrese». A dirlo ai microfoni del Corriere della Calabria è il consigliere regionale del Pd, Raffaele Mammoliti, che insieme al segretario provinciale del Pd, Di Bartolo, ha effettuato un sopralluogo all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia proprio mentre il governatore Roberto Occhiuto, in Prefettura, annunciava l’avvio del progetto del nuovo ospedale vibonese.

«Clima rovente allo “Jazzolino”»

«Naturalmente siamo partiti dall’ospedale “Jazzolino” – ha spiegato Mammoliti – perché qui, a nostro avviso, il clima è rovente. C’è carenza di personale, ma anche dal punto di vista organizzativo, strutturale e tecnologico. Criticità che non permettono al personale di operare con agibilità e nel migliore dei modi, ma soprattutto in sicurezza». Per Mammoliti «i cittadini, non avendo risposte dal territorio, sono costretti a subire attese e tempi molto lunghi una volta arrivati in ospedale».

«Le soluzioni effimere non servono»

Le mosse del consigliere regionali non sono finite perché «fatta questa ricognizione – spiega – continueremo con la nostra azione costante per dire che la sanità di Vibo non ha bisogno di soluzioni effimere ma strutturali, concrete, che devono migliorare l’agibilità della struttura attraverso l’assunzione del personale e l’adozione di tutti gli strumenti necessari». «Continueremo a vigilare il commissario Occhiuto e quello dell’Asp di Vibo Valentia Giuliano per ottenere risposte e risultati concreti». (redazione@corrierecal.it)

L’intervista