Minaccia e ferisce un agente a Vibo, arrestato

I controlli

VIBO VALENTIA Violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse i poliziotti della Squadra volante di Vibo hanno tratto in arresto un uomo. L’intervento degli agenti è stato determinato da numerose richieste da parte di utenti minacciati dalla presenza dell’uomo, che si aggirava pericolosamente tra i locali del centro cittadino, in stato di alterazione psicofisica. I poliziotti hanno immediatamente individuato l’uomo in evidente stato di alterazione, al punto che nel corso dell’identificazione ha opposto resistenza, minacciando e ferendo lievemente uno degli agenti.

Nei confronti dell’arrestato, il giudice, dopo aver convalidato la misura, ha emesso l’obbligo di firma presso gli uffici polizia.