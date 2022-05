Sanità, Occhiuto: «Alla Cittadella la centrale operativa del 118»

il piano

CATANZARO «La Calabria è l’ultima regione per tempi di soccorso, ma stiamo cercando di ricostruire l’organizzazione a cominciare dalla creazione di un’unica centrale operativa del 118 che sorgerà qui nella sede della Cittadella, così come il 112, numero unico per le emergenze». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, nonché commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto a margine dell’incontro in Cittadella in seguito alla riunione avuta con il ministro dell’Economia, Daniele Franco. «Sarà un lavoro complesso – ha detto ancora Occhiuto ai giornalisti – anche perché abbiamo trovato un sistema con cinque centrali operative, con software diversi, in molti casi neanche collegati alla rete internet, ma ci stiamo lavorando. Credo che il lavoro di ricognizione fin qui compiuto sia già a buon punto».

Il nodo assunzioni e “attrattività”

Oltre al quadro preoccupante legato al servizio di 118 in Calabria, Occhiuto ha evidenziato ancora una volta l’emergenza che riguarda la carenza del personale medico, legata anche alla difficoltà di assumere nuova forza lavoro. «È un problema che riguarda tutto il Paese e la Calabria perché il nostro è il sistema meno attrattivo, noi abbiamo un problema nel problema. Di questo – spiega Roberto Occhiuto – ne ho parlato a lungo con il ministro Franco, per più di un’ora. Ho spiegato che se i carabinieri, i poliziotti, i magistrati che vengono a lavorare in Calabria hanno il riconoscimento economico e di carriere perché la Calabria è “zona disagiata”, lo stesso dovrebbe avvenire anche per i medici. Se c’è un sistema ampiamente disagiato da 12 anni di commissariamento è proprio quello calabrese». «Ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana con i tecnici per valutare la possibilità di stabilire delle condizioni straordinarie per il reclutamento dei medici».

«Lavoriamo a 360 gradi»

«Non so se ce la faremo – ammette Occhiuto – è un percorso difficile, stretto ma ci proviamo perché il nostro sistema sanitario ha bisogno di medici». «Noi potremmo assumere circa 2mila tra medici e infermieri e in questi anni non è stato fatto. Ho la convinzione che anche i nostri bandi siano meno attrattivi rispetto a quelli delle altre regioni». «Stiamo lavorando a 360 gradi, e non facile dopo 20 anni di inattività. Stiamo mettendo a posto i conti, e il risultato di gestione presentati dal Tavolo Adduce non è dovuto all’assenza della mobilità passiva, ma è dovuto al fatto che finalmente abbiamo dato risposta ai quesiti del Tavolo Adduce ai quali le precedenti gestioni commissariali non avevano dato risposta, abbiamo sbloccato le premialità riferita ad anni precedenti, abbiamo rimesso in ordine e riconciliato i conti delle aziende sanitarie, abbiamo dimostrato che abbiamo addirittura un avanzo di amministrazione. E non è una cosa buona perché vuol dire che le nostre aziende sanitarie hanno risorse ma non erogano i servizi».