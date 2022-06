Sanità, full immersion del sottosegretario Costa nella “trincea” calabrese

la visita

CATANZARO Full immersion del sottosegretario alla Salute Andrea costa nella sanità calabrese. tra incontri istituzionali e sopralluoghi nei presìdi sanitari della regione, costa sarà due giorni in Calabria: lunedì e martedì. Tra gli appuntamenti in agenda, lunedì soprattutto un incontro con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, commissario della sanità calabrese. Al centro della tappa del sottosegretario Costa in Calabria le emergenze del settore a livello regionale ma anche i passi avanti nella riorganizzazione della sanità dopo le ultime scelte della struttura commissariale e della Regione, anche in termini di investimenti programmati con le risorse del Pnrr: si farà verosimilmente anche un punto sull’andamento dell’azione di contrasto al Covid 19, considerando che anche in Calabria si registra qualche criticità in particolare nella somministrazione della quarta dose del vaccino. Temi che sicuramente saranno approfonditi nell’incontro tra Costa e Occhiuto, incontro che servirà a fare un focus sul Piano operativo, il post pandemia, la stabilizzazione dei precari e i concorsi per le nuove assunzioni. Occhiuto e il sottosegretario Costa incontreranno i giornalisti durante un punto stampa che si terrà lunedì alle ore 13.30 al dodicesimo piano della Cittadella. Nel dettaglio, ecco il calendario di tutti gli appuntamenti che vedranno protagonista il sottosegretario alla sanità Costa. Lunedì 6 giugno si inizia alle 12,15 Costa incontrerà Confindustria a Catanzaro, quindi alle 13,30 alla cittadella incontrerà occhiuto, nel pomeriggio le visite all’azienda Mater Domini, all’azienda Pugliese Ciaccio e all’Asp di Catanzaro, infine un punto con l’Ordine provinciale dei farmacisti e alle 19 una conferenza stampa alla Provincia di Catanzaro. Martedì 7 giugno Costa sarà nel Cosentino per due sopralluoghi, alle ore 10 all’ospedale di San Giovanni in fiore e alle ore 12 all’ospedale di Acri.