Catanzaro, il depuratore della discordia: a Lido cittadini in piazza

CATANZARO “Basta con il cattivo odore e con i disservizi”. Sit-in di protesta questa mattina nel quartiere Lido di Catanzaro, con numerosi residenti e commercianti che hanno lamentato i disagi procurati dal pessimo funzionamento del depuratore. Una vicenda che da decenni si trascina creando tensioni e malumori nel popoloso quartiere marinaro di Catanzaro. Nel mirino delle critiche i ritardi dell’amministrazione comunale, per questo l’emergenza depuratore a lido è diventata anche tema di scontro nella campagna elettorale in corso nel capoluogo. Cittadini e commercianri di lido chiedono risposte definitive e concrete all’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore ai lavori pubblici Franco Longo. Parlando al sit in Longo ha spiegato la posizione dell’amministrazione comunale, osservando che sono in corso le procedure per risolvere il problema del cattivo odore e riferendo che per il nuovo depuratore servono ancora 4 milioni. Momenti di tensione si sono registrati tra lo stesso Longo e il candidato sindaco di centrosinistra Nicola Fiorita.