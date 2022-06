Cosenza, la Giunta Caruso avvia l’iter per il nuovo ospedale: si farà a Vaglio Lise

sanità

COSENZA Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha avviato l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale Hub regionale di Cosenza, puntando dritto sulla scelta della localizzazione a Vaglio Lise. Lo riferisce una nota che conferma l’anticipazione odierna del Corriere della Calabria (leggi qui https://www.corrieredellacalabria.it/2022/06/10/il-futuro-del-nuovo-ospedale-di-cosenza-passa-dal-consiglio-comunale/). Su proposta del sindaco, Franz Caruso, e dell’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, è stata approvata dalla Giunta municipale, riunitasi questo pomeriggio a Palazzo dei Bruzi, la delibera che individua Vaglio Lise quale sito dove sorgerà il nuovo ospedale Hub Regionale di Cosenza. Com’è noto la scelta dell’amministrazione Caruso, oltre a rappresentare una visione strategica del territorio, è ampiamente supportata dagli studi di fattibilità già da tempo vagliati dalla Regione Calabria e dall’azienda ospedaliera di Cosenza. Nella delibera approvata dall’esecutivo comunale vengono tracciati, inoltre, gli indirizzi di prospettiva che riguardano l’intero sistema sanitario cosentino, indicando l’area su cui attualmente insiste l’Annunziata come “Cittadella della Salute” che rimarrà presidio ospedaliero per non acuzie e per attività di chirurgia ambulatoria e one day surgery e dove sarà insediato un polo multidisciplinare di ricerca scientifica in collaborazione con il sistema universitario, istituti di ricerca e Fondazioni. Ciò con riferimento alla forte domanda sanitaria emergente dai mutamenti del quadro epidemiologico regionale e con particolare attenzione alla diffusione di patologie di natura oncologica e virale. «Con l’approvazione della delibera odierna – afferma il sindaco, Franz Caruso – mantengo l’ennesimo impegno assunto con i miei concittadini, ovviamente per quanto attiene le competenze comunali. E’ un atto che rappresenta per la mia amministrazione un punto dirimente sia dal punto di vista urbanistico, perché apre alla città del futuro, che dal punto di vista sanitario. E’ un modello il nostro, che punta ad una riconversione dell’attuale inadeguato, inefficiente e scarso sistema ospedaliero non più in grado di dare risposte ai bisogni dei cittadini, ad un sistema sanitario integrato capace di offrire una sanità pubblica vera, efficiente e senza più sopportare una malasanità che al Sud fa emergere elementi di vera e propria discriminazione territoriale. E’

sotto gli occhi di tutti che la città e l’intero territorio provinciale soffrono di una sanità ospedaliera carente, che non garantisce neanche i Livelli Essenziali di Assistenza. Uno stato di cose che lede il diritto alla salute dei cittadini, mortificando la dignità degli ammalati ma anche dei medici e di tutti gli operatori sanitari e che, pertanto, non può più essere avallata con atteggiamenti di opportunistica attesa. Finalmente, la realizzazione del nuovo ospedale Hub regionale eviterà la migrazione sanitaria di pazienti ed operatori del settore, consegnando al territorio una struttura moderna, tecnologicamente avanzata in grado di assicurare una sanità efficiente ed efficace. Il nostro obiettivo, pertanto – conclude il sindaco Franz Caruso –è quello di creare un grande ospedale moderno, rafforzare parimenti un sistema sanitario integrato e non ultimo candidarci a città eccellente per accogliere e vincere le sfide del presente e del futuro».