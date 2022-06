Sculco verso la vittoria a Cirò. Pd annuncia successo di Foresta a Roccabernarda

Amministrative Crotone

CROTONE Mario Sculco verso la vittoria nella corsa a sindaco di Cirò. Luigi Foresta “proclamato” sindaco di Roccabernarda da una nota già diffusa dal segretario provinciale del Pd di Crotone con tanto di foto dei festeggiamenti in corso. Sarebbe questo il responso, ancora non del tutto ufficiale, balzato fuori dalle urne per gli unici 2 Comuni della provincia di Crotone in cui si votava per questa tornata delle Amministrative.

Sculco avanti di 126 voti su Paletta

Quando sono state scrutinate 3 sezioni su 5 a Cirò, Mario Sculco, medico di 63 anni, già presidente del consiglio comunale, sostenuto dalla lista civica “Progetto per Cirò” sta avendo la meglio contro l’unico sfidante, il sindaco uscente Francesco Paletta sostenuto dalla compagine “Attivamente Cirò”. Il medico ha ottenuto fino a questo momento 467 voti pari al 57,80% di quello fin qui conteggiato. Il sindaco uscente è staccato di 126 voti (341 quelli conteggiati) con una percentuale di consenso del 42,20%.

Foresta festeggia a Roccabernarda

Più “affollata” la competizione a Roccabernarda dove Luigi Foresta, 48enne infermiere professionale dell’Asp di Crotone, vicesindaco uscente, è in testa col 41,75% (701 voti) quando lo scrutinio è a metà (3 sezioni su 4). Avrebbe quindi la meglio sui tre diretti avversari: l’ex sindaco Vincenzo Pugliese che conta 510 preferenze rispondenti al 30,38%, seguono il sindaco uscente Nicola Bilotta 362 voti (21,56%) e l’avvocatessa piemontese Giuseppina Scalzi ultima con 106 voti (6,31%).

Ad anticipare il risultato elettorale di Roccabernarda è stato Leo Barberio, segretario provinciale “dem”, che tramite messaggeria istantanea annuncia: «I cittadini di Roccabernarda hanno scelto: Luigi Foresta è il loro nuovo sindaco». «Ho sempre saputo – prosegue il segretario dem – il valore umano e politico di Luigi, per questo ero certo di aver scelto una persona di valore, un instancabile appassionato del territorio per una vera e propria accelerazione nella visione amministrativa di Roccabernarda». «️Un sentito ringraziamento – conclude Barberio – a tutti i cittadini che, come me, hanno riposto la loro fiducia in Luigi e nella sua squadra un gruppo coeso e volenteroso che riceverà tutto il nostro supporto. Complimenti a Luigi e alla sua squadra. Ci aspettano 5 anni di rilancio per Roccabernarda».

(g.c.)