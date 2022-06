Caruso plaude alla vittoria di Fiorita, Capalbo e Politano: «Un successo delle forze riformiste e progressiste»

il messaggio

COSENZA «Mi congratulo con tutti i sindaci neo eletti nell’ultima tornata elettorale in Calabria, ad ognuno dei quali auguro buon lavoro, consapevole delle difficoltà enormi che gli amministratori locali devono quotidianamente affrontare e superare, in particolar modo alle nostre latitudini». È quanto afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, a seguito dell’esito del turno di ballottaggio di ieri che ha decretato la vittoria di Nicola Fiorita a Catanzaro e, in provincia di Cosenza, di Pino Capalbo ad Acri e di Giovanni Politano a Paola.

«Fiorita, Capalbo e Politano – prosegue il sindaco Caruso – sono espressione di un importante processo politico di centrosinistra che ha saputo superare pericolosi personalismi, allargare la proposta alle energie positive del territorio e puntare con decisione su un candidato spendibile per impegno, professionalità e radicamento sul territorio. Si è così registrato l’ennesimo successo di un progetto politico/amministrativo di cui Cosenza, con la mia elezione, ha saputo essere da importante e fondamentale esempio. Alla vittoria di Nicola a Catanzaro, peraltro, che ha arginato populismi e

falsi civismi così come abbiamo fatto a Cosenza, hanno contribuito in maniera determinante i socialisti che dopo vent’anni ritornano nuovamente ad essere rappresentati nel civico consesso. Di questo progetto, figlio della migliore sintesi delle forze riformiste europee, progressiste e civiche, dovremo essere tutti strenui difensori, rafforzandolo, per poter vincere anche le prossime sfide che ci attendono. Sono certo che con il sindaco Fiorita, con cui condivido la medesima passione e volontà di perseguire il bene collettivo stando tra la gente e con la gente, porteremo avanti un impegno comune, di collaborazione istituzionale, per tracciare insieme piani di sviluppo e di connessione tra le nostre realtà territoriali che abbracciano aree fondamentali della regione. Collaborazione e sinergia che sapremo proseguire con il sindaco Capalbo ed avviare sin da subito anche con il sindaco Politano».

«L’obiettivo – conclude il sindaco di Cosenza, Franz Caruso – è quello di mettere in campo e condividere ogni iniziativa utile allo sviluppo delle nostre comunità per elevarne il benessere sociale e culturale».