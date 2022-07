Vibo Valentia, costituita la segreteria provinciale della Failp Cisal

assistenza

VIBO VALENTIA «Una struttura dedicata al mondo delle poste e dei lavoratori postelegrafonici. Il supporto, l’assistenza, la consulenza, la formazione e l’informazione continua legata agli operatori di un settore strategico quanto per le grandi città quanto per i piccoli territori. Come la provincia di Vibo Valentia, da oggi, cuore pulsante anche della Failp Cisal, il primo sindacato autonomo in Poste Italiane, firmatario di contratto collettivo nazionale di lavoro e presente in tutte tutte le Commissioni con le proprie rappresentanze, a costituire un elemento di coesione fra pubblico e privato, di congiunzione tra i lavoratori rappresentati e l’impresa, per realizzare le migliori condizioni di tutela del personale, per la conservazione e lo sviluppo dell’occupazione e la valorizzazione del merito e delle professionalità. A guidare la federazione in provincia sarà Flavio Paolì, fresco di nomina e di formale augurio di buon lavoro dai vertici nazionali e territoriali del sindacato autonomo». Lo riferisce una nota della Cisal.

«Siamo molto soddisfatti di questa operazione – commenta il segretario provinciale della Cisal, Vitaliano Papillo – che tende la mano ad un bacino numeroso di lavoratori ma

anche ai luoghi in cui questi operano. Dopo il settore scuola, pure il mondo delle Poste e degli operatori postelegrafonici avrà la sua nuova ‘casa’ in provincia di Vibo. Un comparto che ha assicurato ed assicura tenuta al sistema sociale e produttivo dei territori, offrendo servizi integrati e di prossimità a lavoratori, pensionati, famiglie e imprese, e rispondendo ai tanti bisogni delle fasce più deboli. Vi sono tuttavia delle criticità, – sottolinea – che inevitabilmente si ripercuotono sull’utenza che vive questo o quel territorio, penso per esempio alle zone più interne della nostra provincia. Ed è lì soprattutto – conclude Papillo – che, grazie al lavoro della nuova struttura Failp Cisal guidata dal neo segretario provinciale Flavio Paolì, andremo ad agire con iniziative volte ad evidenziare e a risolvere le difficoltà ed i disagi ravvisati da lavoratori e cittadini».