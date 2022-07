Precipitano sul monte Cervino, morti due alpinisti

Il dramma

VALTOURNENCHE Due alpinisti sono morti dopo essere precipitati nella zona della Cresta del Leone, sul Cervino. Dei due non si conoscono ancora le generalità, ma dalle prime informazioni risulta che fossero di nazionalità svizzera.

L’allarme alle autorità è scattato ieri, 4 luglio, dopo che la cordata non aveva fatto rientro a valle, originariamente previsto per sabato scorso. Secondo una prima ricostruzione i due erano usciti con l’intento di fare un’escursione ad alta quota sulle cime della Valle d’Aosta, ma qualcosa è andato storto: sono stati ritrovati senza vita all’alba di questa mattina, 5 luglio.

Le ricerche sono terminate grazie alle informazioni acquisite dall’operatore del Soccorso Alpino Valdostano in centrale Unica del Soccorso, che hanno permesso all’elicottero di avvistarli a quota 3100 metri, appena sotto la Cresta del Leone.

Le loro salme sono state portate a Cervinia e sono state affidate al Sagf per le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria.