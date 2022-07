Biden svela la prima immagine del telescopio spaziale Webb

dal mondo

“È un giorno storico”: così il presidente americano Joe Biden, svelando la prima immagine catturata dal telescopio spaziale James Webb, il più potente mai inviato in orbita. Il telescopio spaziale James Webb, il più potente mai inviato in orbita, svelerà nuove immagini dell’Universo con una chiarezza mai vista prima. Galassie lontane, nebulose luminose e un gigantesco pianeta gassoso lontano sono tra i primi obiettivi del telescopio, ha affermato venerdì l’agenzia spaziale statunitense Nasa. “Queste immagini ricordano al mondo che l’America può fare grandi cose”. ha sottolineato Biden. “La parola che ci definisce è ‘possibilità'”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Le immagini stesse sono state gelosamente custodite per creare suspense prima della grande rivelazione. Il capo della Nasa, Bill Nelson, ha promesso “l’immagine più profonda del nostro Universo che sia mai stata scattata”. Le capacità a infrarossi di Webb sono ciò che lo rende straordinariamente potente, consentendogli di penetrare attraverso le nubi di polvere cosmica e di rilevare la luce delle prime stelle, che è stata allungata nelle lunghezze d’onda dell’infrarosso con l’espansione dell’Universo. Ciò gli consente di scrutare più indietro nel tempo rispetto a qualsiasi telescopio precedente, fino al periodo subito dopo il Big Bang, 13,8 miliardi di anni fa. “Quando ho visto le immagini per la prima volta ho improvvisamente appreso tre cose sull’Universo che non sapevo prima”, ha detto all’Afp Dan Coe, astronomo Stsi ed esperto dell’Universo primordiale. “Mi ha completamente sbalordito”.