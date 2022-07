“Deutsche Welle”, «le dimissioni di Draghi sarebbero un disastro per l’Ue»

dal nazionale

ROMA Le dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarebbero «un disastro per l’Ue». E’ quanto afferma l’emittente radiofonica “Deutsche Welle”, secondo cui con l’uscita di scena del capo del governo è in gioco “più della stabilità dell’Italia”. La caduta sarebbe, infatti, “un regalo” per il presidente russo Vladimir Putin e metterebbe “in pericolo l’Ue, l’euro” e il sostegno europeo all’Ucraina. Ora, l’Italia affronta di nuovo una crisi di governo. Una grave crisi in Italia minaccia, infatti, l’Ue attualmente sotto pressione a causa della guerra della Russia contro l’Ucraina, della carenza di energia e dell’inflazione. «L’ultima cosa di cui l’Europa ha bisogno in questo momento è l’instabilità a Roma con le ben note conseguenze per l’euro e la fine della politica comune dell’Ucraina». L’esito della crisi di governo appare “incerto”, mentre Draghi, che da presidente della Banca centrale europea (Bce) salvò l’euro dalla crisi, è visto in Europa come “l salvatore della stabilità” in Italia.