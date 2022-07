Omicidio ad Anzio, ucciso a coltellate un 25enne nella zona della movida

il fatto

ROMA Un giovane di 25 anni è stato ucciso nella notte ad Anzio, colpito da una coltellata nella zona della movida, nei pressi del locale La Bodeguita, sul lungomare laziale. Ignoti al momento i motivi dell’omicidio.

È Leonardo Muratovic, pugile originario di Aprilia, il 25enne ucciso. Il ragazzo, trasportato in gravissime condizioni dal 118 al pronto soccorso di Anzio, è morto appena giunto in ospedale. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Anzio che, al fine di individuare l’assassino, sono al lavoro per acquisire le immagini di video sorveglianza sul lungomare Mallozzi dove è avvenuto l’omicidio del giovane.

La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio in relazione alla morte del 25enne. Il pm Vincenzo Antonio Bufano, che coordina le indagini dei poliziotti del commissariato Anzio, ha eseguito un sopralluogo sul luogo del delitto. Al momento non è chiaro il motivo della lite che ha portato al tragico evento.

La polizia – su disposizione della procura di Velletri – ha sequestrato il locale di Anzio dove è scaturita la rissa degenerata nell’omicidio, avvenuto in strada, del pugile 25enne.

Fermato il padre della vittima, ha ferito due buttafuori

Nelle ultime ore è stato poi fermato anche il padre della vittima. L’uomo è accusato di aver aggredito ed accoltellato a sua volta, davanti al commissariato, due buttafuori dopo che erano stati ascoltati nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Leonardo.