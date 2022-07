Tragedia sulla 106, tir si ribalta e muore l’autista – FOTO E VIDEO

Il dramma

TREBISACCE Un uomo ha perso la vita stamane sulla statale 106 all’altezza di Trebisacce. Si tratta del conducente di un articolato che per causa in corso di accertamento ha perso il controllo del suo mezzo finendo fuori strada e compiendo un volo sul viadotto nel tratto della statale 106 che da Amendolara conduce verso Trebisacce.



Inutili i soccorsi prontamente giunti sul posto, l’uomo è morto sul colpo. In azione i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, unitamente ai volontari del distaccamento di Trebisacce e un’autogrù della sede centrale.

Sono stati proprio i pompieri a recuperare il corpo dello sfortunato conducente rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo.

Sul posto in azione anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e viabilità. Al momento il transito sul tratto di strada interessato dal sinistro su unica corsia. Per effettuare il recupero del mezzo incidentato il tratto di strada è rimasto chiuso.