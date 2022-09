Uccide la madre e poi tenta il suicidio nel Varesotto

Il dramma familiare

VARESE Una donna di 88 anni è stata uccisa dal figlio nella casa dove abitavano a Marnate, nel Varesotto. L’uomo, sessantenne, dopo il delitto ha poi tentato di impiccarsi. Secondo quanto emerso dalle indagini il figlio avrebbe soffocato l’aziana mamma. A ricostruire il dramma famigliare i carabinieri del Comando provinciale di Varese che ora sono al lavoro per stabilire il movente dell’omicidio.

A coordinare le indagini la Procura di Busto Arsizio. Il figlio è ora ricoverato in ospedale, dove è piantonato. A dare l’allarme è stato un parente dell’anziana, che si è presentato a casa dell’anziana per una visita di cortesia.