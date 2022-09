Exit poll Rai, centrodestra avanti alla Camera: 41-45%. Centrosinistra tra il 25,2 e 29,5%

Politiche 2022

ROMA Secondo il primo Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45%mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l’Italia 0,5-2,5. Altri 4-6.

Il dato sui partiti



Fdi è il primo partito alla Camera con il 22-26%, il Pd è indicato al 17-21%, M5s al 13,5-17,5% è sopra la Lega data all’8,5-12,5%, Azione-Italia Viva con il 6,5-8,5% leggermente meglio di Forza Italia che sarebbe al 6-8%, Verdi-Si al 3-5%, +Europa al 2,5-4,5%, Noi Moderati a 0,5-2,5%, Impegno civico a 0-2%, Italexit a 0,5-2,5%.

Le coalizioni



Il centrodestra otterrebbe così il 41-45% (227-257 seggi alla Camera e 111-131 al Senato) contro il 25,5-29,5% del centrosinistra (78-98 seggi alla Camera, 33-53 al Senato). M5s avrebbe 36-56 seggi alla Camera e 14-34 al Senato, Azione-Italia Viva 15-25 alla Camera e 4-12 al Senato. Nel dato delle 19 fornito dal Viminale, l’affluenza al voto è in calo di oltre 7 punti rispetto alle politiche del 2018: 51,16% contro il 58,4% di cinque anni fa. Nella notte il dato finale rilevato alle 23.

Exit poll Opinio/Rai Senato

Centrodestra 41-45%

Fratelli d’Italia 22-26%

Lega 8,5-12,5%

Forza Italia 6-8%

Noi Moderati 0,5-2,5%

Centrosinistra 25,5-29,5%

PD 17-21%

Verdi + Sinistra 3-5%

+Europa 2,5-4,5%

Impegno Civico 0,0-2%

Movimento 5 Stelle 13,5-17,5%

Terzo polo: Azione e Italia Viva 6,5-8,5%

Italexit 0,5-2,5%

Le proiezioni dei seggi di Opinio/Rai per il Senato

Centrodestra: 111-131

Centrosinistra: 33-53

M5S: 14-34

Terzo polo: 4-12

Italexit: 0 Altre 3-5

Intention poll Tecné: centrodestra in vantaggio

Anche in base al primo Intention poll di Tecné per Quarta Repubblica su Rete quattro, con una copertura del campione del 71%, al Senato si da in vantaggio il centrodestra al senato. In particolare al centrodestra vanno 108-128 seggi mentre al centrosinistra vanno 32-52 seggi. Movimento 5 Stelle 22-26 Italexit per l’Italia 0-0