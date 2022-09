L’autoanalisi del Pd, Stumpo: «Ora opposizione democratica». Bossio: «Il Reddito di cittadinanza va migliorato» – VIDEO

il commento

LAMEZIA TERME Da una parte l’analisi post-elettorale, necessaria dopo il risultato considerato «non positivo», dall’altra la consapevolezza di dover affrontare i prossimi cinque anni di legislatura fra i banchi dell’opposizione. Circostanza che ha anche dei lati positivi, come lo stesso segretario regionale Nicola Irto ha affermato. Per il Partito Democratico calabrese, così come per quello nazionale, la fase di elaborazione della sconfitta (perché di questo in fondo si tratta) e di proiezione al prossimo futuro è già iniziata ieri pomeriggio, nella sede regionale di Lamezia Terme.

Stumpo: «Faremo comunque un lavoro utile per la Calabria»

Messo da parte il dato «negativo» della Calabria che si inserisce in «quello del Mezzogiorno», non bisogna sfuggire dalle valutazioni dei due parlamentari eletti, oltre ad Irto al Senato: gli uscenti Enza Bruno Bossio e Nico Stumpo. Ai microfoni del Corriere della Calabria, a margine della conferenza stampa di ieri sera, il capolista del collegio plurinominale si dice «molto più preoccupato perché gli elettori hanno premiato la proposta del centrodestra, la proposta rispetto alla quale mi sento distante, lontano, e alla quale faremo una opposizione democratica, un’opposizione rigidissima, dura, ma che guarderà quelli che noi pensiamo essere gli interessi dei cittadini. Per queste ragioni siamo tutti caricati di grande responsabilità». «Certo – osserva Stumpo – è diminuito il numero dei parlamentari, ognuno di noi avrà quindi una responsabilità ancora più grande di rappresentare pezzi di territorio e di interessi di cittadini e lo faremo partendo da qui, dalla Calabria, con i nostri tre eletti che sono pochi e sono tanti, perché sono convinto che riusciremo a fare un lavoro utile per il Paese e utile per la Calabria».

Bossio: «Migliorare il reddito di cittadinanza»

Più netto, invece, il giudizio di Enza Bruno Bossio. Per la parlamentare Pd rieletta, infatti, «è purtroppo abbastanza semplice l’avanzata dei 5 Stelle al Sud, non solo in Calabria, ed è la testimonianza che c’è un disagio molto forte che per fortuna non è stato interpretato dalla destra come è stato interpretato al Nord». «Tra l’altro – spiega Enza Bruno Bossio – potremmo anche ribadire il concetto scritto in queste ore anche da alcuni istituti che fondamentalmente nella destra c’è stato un travaso di voti all’interno dei diversi partiti mentre al Sud il Movimento 5 Stelle ha recuperato una parte di quel voto che l’ha portata, al Sud, quasi al ritorno al 50% e l’ha recuperato su dei temi che hanno a che fare con la giustizia sociale». Secondo la parlamentare del Partito Democratico «il tema del reddito di cittadinanza non è quella farsa che alcuni vogliono rappresentare. Qui abbiamo un reddito pro-capite e un pil pro-capite di 17mila euro contro i 40mila, ad esempio, della Lombardia. Quindi è chiaro che il reddito di cittadinanza non può che essere un sistema di welfare, non può che funzionare al Sud e questo sistema di welfare non si può mettere in discussione. Certo, si può migliorare, si può modificare, si può aggiustare ma in meglio e per coprire più fasce e quindi oltre i disoccupati anche i lavoratori poveri». (Gi.Cu.)