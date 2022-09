Manna dopo la revoca dei domiciliari: «È stata violata la normalità di un’amministrazione» – VIDEO

L’intervista

RENDE «Dobbiamo attendere le motivazioni, il ricorso è solo sulla gravità indiziaria e abbiamo portato elementi corposi da valutare». Sono le prime parole di Marcello Manna, il sindaco (sospeso) di Rende dopo la decisione del Tribunale del Riesame che annullato per lui gli arresti domiciliari. Una misura comminata nell’ambito dell’inchiesta “Reset” della Dda di Catanzaro ed ora revocata dal Riesame. «In questa fase – ha detto Manna – abbiamo provato a chiarire questi aspetti, ma non finisce qui. Andiamo avanti, sono sereno».

«Mi aspetto che l’istituzione giustizia – ha sottolineato – dia risposte». Riferendosi alla revoca della misura cautelare, Manna ha affermato: «quello di oggi è un dato importante». «Bisogna ritornare alla normalità – ha aggiunto -. È stata violata la normalità di una amministrazione e di una città».

Infine un dato personale: «Ho registrato l’affetto di tanti cittadini e di tanti sindaci». «La casa comunale – ha concluso – mi ha accolto in maniera commovente». (f.b.)