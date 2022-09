Ospedale di Cosenza, il Tar: regolare il concorso per dirigente medico di ostetricia e ginecologia

il caso

COSENZA Rigettando il ricorso di una concorrente, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha stabilito che il concorso per due posti di dirigente medico del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, tenuto il 14 e 15 giugno 2022, si è svolto in modo regolare e nel pieno rispetto della legge. I medici vincitori del concorso dunque dovranno essere assunti dall’azienda ospedaliera. Il concorso è stato sospeso a luglio dal Tar (qui la notizia), dopo il ricorso presentato da una concorrente esclusa dalla prova concorsuale contro l’azienda stessa e nei confronti di altri partecipanti.