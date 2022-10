Il ministero degli Esteri convoca l’ambasciatore russo

Diplomazia

ROMA L’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov è stato convocato domani, lunedì, al ministero degli Esteri. La Farnesina conferma la convocazione sottolineando che si tratta di un’iniziativa coordinata in ambito Ue.

«Bene il ministero degli Esteri che ha convocato l’ambasciatore russo in Italia – ha scritto su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia -. Noi siamo parte della Nato e se c’è un’allerta nucleare è giusto che il rappresentante della Russia in Italia ci dia spiegazioni. Anche sul loro coinvolgimento riguardo il sabotaggio di Nord Stream».

«L’argomento all’ordine del giorno in questo momento è chiarire la situazione dei sabotaggi» del Nord Stream, ha poi spiegato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, parlando a Mezz’ora in + della convocazione dell’ambasciatore russo Sergey Razov alla Farnesina. «Si partirà sicuramente dal sabotaggio del Nord Stream, si farà un punto sulla guerra. Si sta parlando di un’escalation antistorica», ha aggiunto riferendosi alle minacce atomiche, quindi «ben venga qualsiasi tentativo diplomatico costruttivo». «Speriamo che prevalga il buon senso», ha concluso.