la decisione

CATANZAZRO Una prima forte scossa registrata alle 00:44, al largo della costa catanzarese, ma sufficientemente forte da essere avvertita nell’hinterland di Catanzaro, ma anche fino alla costa opposta, quella tirrenica. La più potente di un piccolo “sciame” sismico che ha registrato altre due scosse successive ma di magnitudo inferiore: 2.0 all’1.05 di notte con epicentro la zona di Stalettì e un’altra da 2.2 registrata nell’area di San Floro alle ore 3.36 di notte. In tutti e tre i casi nessun danno – pare – sia stato registrato. Ma intanto resta nella memoria dei catanzaresi, e non solo, una notte di paura e di apprensione. Tempestivo poi l’intervento del sindaco del capoluogo calabrese, Nicola Fiorita che, su Facebook, ha annunciato la chiusura delle scuole. «Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone correlato alla scossa di terremoto avvenuta alle 00,44 della magnitudo 4.4 – ha scritto Fiorita – comunico di aver deciso la 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨, in via precauzionale, e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture».