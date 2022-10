Fondi per l’ospedale di Cosenza, Mazzuca: «Bravi ad approvare la delibera del sito. Ora realizziamo l’opera»

la reazione

COSENZA Un ospedale da 705 posti letto e la realizzazione di degenze ad uno o due posti letto, area di funzioni sanitarie di 134mila mq, un parcheggio interrato per 1.000 posti auto pari 25.000 mq per i dipendenti e parcheggi a raso per circa 600 posti per esterni, Pronto Soccorso, Servizio Mortuario e Dialisi. (leggi qui). Il Corriere della Calabria aveva anticipato – a Giugno 2022 – numeri e dati relativi al nuovo nosocomio di Cosenza. Il Consiglio comunale del parlamentino bruzio, aveva scelto il sito dove far sorgere il nuovo presidio, al termine del Consiglio Comunale dello scorso 21 giugno. E’ di oggi, invece, la notizia – annunciata dal Governatore Roberto Occhiuto – della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri attraverso il quale il governo nazionale – accogliendo le richieste della Regione Calabria – ha rimodulato gli importi dei fondi INAIL stanziati per gli ospedali di Reggio Calabria e di Cosenza.

La soddisfazione di Mazzuca

«Eravamo stati facili profeti nel portarci avanti ed approvare la delibera di individuazione del sito del nuovo ospedale di Vaglio Lise. Oggi siamo stati contattati da parte del governo centrale che con decreto del Consiglio dei Ministri porta 349 milioni di euro di Fondi Inail e 45 milioni per la cittadella della Salute dell’Annunziata, per il nuovo ospedale di Cosenza». Lo dice al Corriere della Calabria, Giuseppe Mazzuca presidente del Consiglio comunale bruzio. «A questo punto – aggiunge – non possiamo perdere più tempo e dobbiamo andare avanti con la costruzione e la progettazione dell’ospedale di Cosenza. L’amministrazione comunale, la Regione Calabria sono pronte ad affrontare questa sfida, lo avevamo detto in campagna elettorale ai nostri lettori: abbiamo mantenuto la promessa e adesso abbiamo a disposizione tutti i fondi per procedere con la realizzazione del nosocomio», continua Mazzuca. Poi la chiosa: «Spero e sono convinto che il governatore Occhiuto darà forte impulso a questa importante opera che non rappresenta un presidio fondamentale per la città di Cosenza, ma un grande hub per l’intera provincia di Cosenza, la più grande della Calabria e una delle più grandi d’Italia». (f.b.)