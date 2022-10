Cade un piccolo aereo in Ecuador, morte due persone

dal mondo

QUITO Un piccolo aereo tipo Cessna C206 è precipitato ieri pomeriggio in un settore settentrionale di Guayaquil, capitale industriale dell’Ecuador, con un bilancio di due persone morte ed una terza ferita. La Direzione generale dell’aviazione civile ecuadoriana (Dgac), riferisce il quotidiano El Universo, ha reso noto che il velivolo apparteneva alla compagnia Labores Aéreas, ed era in viaggio con tre persone a bordo da Manta a Guayaquil. Testimoni hanno riferito che nel corso dell’incidente il pilota ha eseguito una manovra per evitare che l’aereo cadesse sulle case della zona. Nell’impatto con il suolo ai piedi del parco Ciudadela Alborada, precisa il giornale, il Cessna si è incendiato, causando la morte di due passeggeri, mentre il pilota di 32 anni è stato ricoverato in ospedale con gravi ustioni.

(Foto: El Universo)