Sopralluogo di Calabria Verde sugli argini del Crati. Stasi: «Serve un presidio idraulico»

CORIGLIANO-ROSSANO La visita del commissario straordinario di Calabria Verde, Giuseppe Oliva, e del dirigente del dipartimento Territorio e Tutela Ambiente della Regione, Salvatore Siviglia, sull’argine del Crati è un segnale che colgo positivamente. Al momento, però, è necessario sottolineare che, nonostante i gravi episodi accaduti in passato e gli importanti finanziamenti regionali, se l’argine destro del grande fiume è in sicurezza è grazie ad un intervento d’emergenza effettuato dal Comune quasi due anni fa, mentre un altro pezzo di argine stava per cedere. Mi auguro, quindi, che la visita dei vertici regionali sia propedeutica all’attivazione di un presidio idraulico permanente, funzionale ad effettuare una manutenzione quotidiana sull’argine, ed allo sblocco dei lavori straordinari già finanziati per la messa in sicurezza definitiva del fiume, di competenza del Commissario per il dissestoidrogeologico». Lo afferma in una nota il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, in una nota.

«Nella giornata di oggi saranno, inoltre, effettuati anche i sopralluoghi sui torrenti segnalati negli scorsi mesi e per i quali – conclude Stasi – ho già firmato una convenzione con Calabria Verde e che sono fiducioso produrrà effetti in breve tempo».