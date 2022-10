Ucraina, Putin annuncia l’invio al fronte di 80mila soldati

diario di guerra

MOSCA Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha riferito al presidente Vladimir Putin che la mobilitazione parziale per l’Ucraina si è conclusa. Lo riporta la Tass. Oltre 80.000 russi richiamati alle armi nell’ambito della mobilitazione parziale sono stati inviati al fronte dopo essere stati addestrati.

Nel corso nell’incontro con il ministro della Difesa Shoigu, il presidente Putin ha detto che «Occorre fare di tutto per migliorare in tempi brevi tempo lo sviluppo delle forze armate della federazione russa». «Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte a questo grande lavoro» ha detto il presidente russo commentando la fine delle operazioni per la mobilitazione parziale. Putin, citato dalla Tass, ha ammesso che inizialmente ci sono stati «problemi e difficoltà, probabilmente inevitabili» poiché «era molto tempo che operazioni del genere non avvenivano» in Russia. Il presidente russo Vladimir Putin annuncia «nuove armi per le truppe di terra che si dimostrano valide in azione». Lo riporta Interfax. Per Putin «i compiti più importanti sono in questo momento: equipaggiamento, addestramento, coesione dei cittadini mobilitati».

I bombardamenti

Quattro civili sono stati uccisi e nove sono rimasti feriti nei bombardamenti russi delle ultime 24 ore nella regione ucraina di Donetsk, lo rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko, come riferisce Ukrinform. «Quattro civili sono stati uccisi dai russi: tre a Bakhmut e uno a Sviatohirsk», ha scritto Kyrylenko. Inoltre, le forze dell’ordine hanno scoperto cinque corpi di civili uccisi nel villaggio di Shandryholove durante l’occupazione russa.

Bombardamenti russi sulla città di orientale di Nikopol, che si trova di fronte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, hanno danneggiato nelle prime ore del mattino le linee elettriche e una dozzina di condomini. I missili hanno colpito anche Nikopolska, Marhanetska e Chervonohryhorivska, nell’oblast di Dnipropetrovsk. Lo riferisce il governatore Valentyn Reznichenko, come riporta il Kyiv Independent. Nella notte le truppe russe hanno sparato missili S-300 contro la città meridionale di Mykolaiv, in particolare contro la condotta idrica: ci sono distruzioni e danneggiamenti, un civile è rimasto ferito, ha detto il capo dell’amministrazione militare regionale Vitalii Kim su Telegram, riportato da Ukrinform.

Il discorso di Steinmeier: «Fallimento anche mio»

L’invasione russa dell’Ucraina segna «il fallimento finale e amaro di anni di sforzi politici, compresi i miei sforzi, per evitare proprio questo momento terribile». Lo ha detto in un discorso alla nazione il presidente tedesco Steinmeier. «Ognuno di voi ricorda quel 24 febbraio. Anch’io. Il grido delle sirene e il fumo scuro su Kiev, le immagini terribili di quella mattina mi sono entrati sotto la pelle». In passato Steinmeier è stato molto aperto alle relazioni con Mosca ma dall’invasione dell’Ucraina ha più volte condannato la «brutale aggressione» russa, che oggi ha descritto come «svolta epocale» verso tempi più bui e difficili

L’allarme sulla deportazione dei bambini ucraini

Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov ha dichiarato in un commento a “Novyny Pryazovia” che le forze di occupazione russe stanno portando via anche i bambini dalla parte occupata della regione di Zaporizhzhia: “Oggi la deportazione dei nostri bambini è una questione estremamente urgente. Abbiamo già più di 300 bambini portati via da Energodar, Kamianka, Vodyane con la scusa delle vacanze nel territorio russo di Krasnodar e non sono stati restituiti. Avrebbero dovuto restituirli una settimana fa, ma questa settimana sono venuti dai loro genitori e hanno detto: “Dateci i vestiti invernali per loro, per ora non torneranno”, ha detto.

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha confermato con un messaggio su Telegram che una sua unità è finita nei giorni scorsi sotto il fuoco dell’artiglieria ucraina nella regione meridionale di Kherson, riportando vittime e feriti: «Ventitré soldati sono stati uccisi e 58 feriti. Di questi, quattro sono rimasti gravemente feriti. Sì, ci sono state grandi perdite da parte nostra durante la notte, ma i ceceni stanno partecipando alla jihad. E se sono destinati a cadere in una guerra santa, è un onore e una grande gioia per ogni vero musulmano. Tutti sogniamo di morire sulla via di Allah», ha scritto.

Dall’inizio dell’invasione la Federazione Russa ha effettuato 4.500 attacchi missilistici sull’Ucraina e più di 8.000 raid aerei. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso video, che è stato registrato per strada vicino al relitto di un drone nemico. Secondo il presidente, 665.000 persone provenienti da 70 diversi Paesi hanno offerto contributi di beneficenza solo sulla piattaforma UNITED24. Lo riporta Unian.