Il brutale pestaggio a Davide e la disumanità dei protagonisti della spedizione punitiva: «Però che bel cazzotto…»

il caso

CROTONE «Ho visto la scena ed è caduto come un salame… Però che bel cazzotto». Secondo quanto riporta Repubblica emergono particolari agghiaccianti dalle carte dell’inchiesta che ieri ha portato all’arresto di due donne, madre e figlia, per il brutale pestaggio ai danni di Davide Ferriero, il 20enne bolognese ma originario di Crotone ridotto in fin di vita dopo essere stato aggredito lo scorso 11 agosto nella città pitagorica per un tragico scambio di persona. Ieri nell’inchiesta sono state coinvolte due donne, la 41 enne Anna Perugino, finita in carcere, e la figlia 17enne, finita in una casa famiglia, che sono accusate di concorso anomalo in tentato omicidio. Alla sbarra Nicolò Passalacqua, 22 anni, colui che avrebbe picchiato selvaggiamente Davide al culmine di una vera e propria spedizione punitiva che però ha sbagliato bersaglio. Le due donne – scrive il Gip di Crotone – sono state «consapevoli tanto che il loro contributo all’aggressione è stato attivo». Secondo la ricostruzione degli inquirenti madre e figlia, quella sera, hanno accompagnato Passalacqua nei pressi del Tribunale della città, con l’intento di individuare la persona che, con un messaggio su WhatsApp, aveva dato appuntamento alla 17enne, di cui l’autore del pestaggio si era invaghito. Davide Ferrerio quella sera era in zona, in attesa di un amico. Il ragazzo è stato scambiato per il rivale in amore, anche se non aveva mai avuto a che fare né, conosceva Nicolò Passalacqua. L’aggressore l’ha raggiunto e ha iniziato a colpirlo, nonostante il tentativo del ragazzo di scappare. Tutto questo mentre il vero autore del messaggio alla ragazzina, che intanto era giunto sul luogo dell’appuntamento, si dileguava. «Ho visto la scena ed è caduto come un salame… Però che bel cazzotto»: scrisse così la 17enne a Passalacqua secondo quanto riportano le carte dell’inchiesta nella ricostruzione di Repubblica, carte dalle quali promana anche un profilo della madre della ragazza, una donna «infima» , la definisce il Gip di Crotone.