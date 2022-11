Volo salvavita Lamezia-Napoli, trasportato d’urgenza neonato

La missione

LAMEZIA TERME Un bambino di appena 10 giorni in imminente pericolo di vita è stato trasportato oggi con un volo d’urgenza dell’Aeronautica Militare da Lamezia Terme e Napoli. Il volo salva-vita, operato con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, è stato disposto, su richiesta della Prefettura di Catanzaro, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra i vari compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.

Decollato dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, il Falcon 900 ha quindi raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme. Qui – spiega l’Aeronautica Militare – ha imbarcato il piccolo paziente, la mamma e l’equipe medica per poi ripartire per Napoli dove, una volta atterrato, il bimbo è stato poi trasportato in ambulanza all’Ospedale “Vincenzo Monaldi” – AOS dei Colli di Napoli