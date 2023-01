Sparatoria davanti un bar nel Frusinate, clinicamente morto un 18enne

Il fatto

ALATRI Non ha superato il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto la notte scorsa ed è stato dichiarato clinicamente morto. Thomas Bricca, 18 anni, era stato ferito alla testa ieri sera in un agguato nel centro di Alatri nel frusinate. Il giovane, le cui condizioni sono apparse subito disperare, si trovava in una piazza di Alatri quando è stato affiancato da uno scooter con due a bordo travisati che gli hanno sparato e si sono dati alla fuga. Sullo sfondo forse una vendetta o un regolamento di conti tra bande di ragazzi. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

La ricostruzione

Il ragazzo è stato centrato alla testa da un proiettile sparato da una persona giunta sul posto in sella ad un Tmax guidato da un’altra persona. Da subito le sue condizioni sono apparse gravissime ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma. La dinamica della sparatoria è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il giovane è stato ferito accidentalmente in quanto non sarebbe lui bersaglio dei proiettili, almeno tre secondo i testimoni. Vista la distanza da cui sono partiti i colpi è ipotizzabile che gli aggressori non volessero uccidere.

L’ipotesi investigativa è quella di un regolamento di conti tra bande o per la spartizione dello spaccio nelle piazze di Alatri. Il 18enne, indossava un giubbino bianco, esattamente come un altro giovane della comitiva formata da almeno 4 ragazzi.

Le indagini

Sono due le persone responsabili dell’agguato avvenuto ieri ad Alatri, vicino a Frosinone e gli inquirenti sarebbero sulle loro tracce, dopo aver sentito le testimonianze degli amici della vittima, che erano presenti al momento dell’agguato. Visionate anche le telecamere di sorveglianza di zona ma a inchiodare gli aggressori ci sarebbero le parole degli amici di Thomas Bricca, che erano con lui ieri sera, nei pressi del bar dove il ragazzo è stato ferito. I testimoni hanno raccontato che c’erano stati degli scontri con un altro gruppo nei giorni passati e per riguarda il movente, non si esclude nessuna pista, neanche quelle legate a droga o discriminazioni razziali.

Il dolore del padre

«Figli di puttan* mi avete spezzato il cuore bastardi tossici di merda Dio perdona io no no bastardi» e «amore di Papà resisti» e ancora «Signore Gesù aiuta mio figlio». Sono i post apparsi sul profilo Facebook di Paolo Bricca, il papà di Thomas, il ragazzo di 18 anni ferito alla testa, nella serata di ieri, durante una sparatoria ad Alatri, in provincia di Frosinone. Il 18enne è ricoverato in condizioni disperate al San Camillo di Roma.