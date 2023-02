In arrivo un’ondata di freddo polare in Italia

meteo

Nei prossimi giorni si tornerà a battere i denti dal freddo. Un’ondata di aria proveniente dall’Artico è attesa fin dalle prossime ore in Italia. Previsto un calo drastico delle temperature che potrebbe scendere fino a 10 gradi al di sotto della media stagionale. A determinare queste temperature lo spostamento anomalo dell’anticiclone delle Azzorre verso la Svezia provocando un afflusso di correnti polari provenienti dalla Russia che si stanno dirigendo verso l’Italia. Il freddo intenso dovrebbe protrarsi fino alla fine della prossima settimana.

Il freddo sull’Italia potrebbe farsi sentire fino a sabato 11 febbraio. L’apice dovrebbe raggiungersi tra lunedì e martedì, fatta eccezione per le due Isole maggiori. Temperature che risulteranno al di sotto delle medie del periodo localmente anche di 6-8 gradi fino a 10 sui settori montuosi. Freddo intenso al centro-nord fino alla giornata di giovedì, mentre sulle due Isole si registrerà un graduale addolcimento termico, per la risalita di masse d’aria dai quadranti meridionali, richiamate da due centri di bassa pressione previsti in formazione a sud della Sicilia e a ridosso delle Baleari.