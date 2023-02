Tpl, sopralluogo di Occhiuto alla nuova flotta di treni e autobus: finalmente una regione civile – VIDEO

dalla regione

COSENZA «Treni e autobus moderni per una regione finalmente civile». Così sui social il governatore Roberto Occhiuto, che ha fatto un sopralluogo, alla stazione e all’autostazione di Cosenza, al nuovo parco di mezzi per il trasporto pubblico locale, mezzi presentati nei giorni scorsi. Per quanto riguarda i treni, Occhiuto spiega che la nuova flotta è composta da treni a gasolio ed elettrici che «danno una qualità del servizio migliore ai cittadini per quanto riguarda il trasporto pubblico, locale. Plancia ultramoderna, treni moderni per una regione finalmente civile». Quindi il sopralluogo agli autobus parcheggiati sul piazzale, «finalmente autobus nuovi e civili, c’è anche la pedana dei disabili che li rende questi mezzi attenti anche alle necessità di chi non può salire come noi», conclude Occhiuto. (redazione@corrierecal.it)